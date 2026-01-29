Gardini | La mia Presidenza è un riconoscimento al ruolo dell’Italia e al lavoro del governo Meloni

Elisabetta Gardini, ex europarlamentare e attuale deputata di Fratelli d’Italia, ha appena assunto il ruolo di presidente della Commissione affari politici del Consiglio d’Europa. In una dichiarazione, ha detto che questa nomina rappresenta un riconoscimento per l’Italia e per il lavoro del governo Meloni. Gardini ha sottolineato come questa posizione possa rafforzare l’immagine del nostro Paese a livello internazionale.

Elisabetta Gardini, oggi deputata di Fratelli d'Italia e per anni impegnata in Europa come rappresentante italiana nell'Europarlamento, nei giorni scorsi è stata indicata e scelta come presidente della Commissione affari politici del Consiglio d'Europa. In una intervista al Secolo d'Italia commenta la nomina, che conferisce all'Italia una ulteriore centralità internazionale. Onorevole Gardini, in cosa consiste e cosa rappresenta l'incarico alla guida della Commissione Affari Politici del Consiglio d'Europa? Ho accolto questa presidenza con un forte senso di responsabilità, perché la Commissione Affari Politici è uno degli snodi centrali dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

