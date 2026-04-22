Nella notte si è spento Paolo Nizzola, 72 anni. Il suo ultimo messaggio pubblicato su Facebook risale alle ore notturne ed era un racconto della serata finale della 28esima edizione di Jazz a Bollate, evento che aveva presentato con entusiasmo e dedizione. Nizzola era noto per il suo coinvolgimento nel mondo musicale e per la sua presenza nel panorama culturale locale.

Il suo ultimo “pezzo” è un post scritto nel cuore della notte su Facebook, racconta la serata conclusiva della 28esima edizione di Jazz a Bollate che lui aveva presentato con la stessa energia e passione di sempre. Si legge: "Un autentico incontro nel nome della musica firmato dalla compagnia di amici chiamata Bollate Jazz Meeting" (di cui era uno dei fondatori insieme all’amico Giordano Minora, nda). Poi il dramma, intorno alle tre di notte, un malore improvviso, un’emorragia cerebrale. È morto così, nella notte tra lunedì e martedì, il noto e stimato giornalista Paolo Nizzola (nella foto), 72 anni, uno dei personaggi più conosciuti della città.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto nella notte. Paolo Nizzola. Aveva 72 anni

Notizie correlate

Paolo Nizzola è morto. Un malore nella notte per il giornalista, aveva 72 anniÈ morto a Bollate, nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile, il giornalista Paolo Nizzola.

Addio a Paolo Nizzola, morto a 72 anni per un malore improvviso dovuto a un'emorragia cerebrale l'ex giornalista dell'AvvenireSolo poche ore prima Nizzola era salito sul palco per presentare il concerto conclusivo della 28esima edizione di Bollate Jazz Meeting, la kermesse...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Paolo Nizzola è morto. Un malore nella notte per il giornalista, aveva 72 anni; Morto Paolo Nizzola, il giornalista 72enne stroncato da un malore improvviso; Lutto nel giornalismo lombardo: è morto a 72 anni Paolo Nizzola, storico cronista e volto noto di Bollate; E’ morto improvvisamente il giornalista Paolo Nizzola.

Paolo Nizzola è morto. Un malore nella notte per il giornalista, aveva 72 anniPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, ... milanotoday.it

Paolo Nizzola morto all’improvviso a 72 anni: addio al volto storico di Telelombardia e Telereporter, poche ore prima era sul palco del Jazz di BollateLa notizia ha colpito in pieno il giornalismo lombardo e la sua Bollate. Paolo Nizzola è morto nella notte del 21 aprile 2026, a 72 anni, nella sua città. Le prime ricostruzioni parlano di un malore a ... alphabetcity.it

Le mie sentite condoglianze ai familiari di Paolo Nizzola, grande professionista e bella persona. L’avevo conosciuto e apprezzato quando ero assessore regionale alla cultura e da allora eravamo rimasti in contatto. La notizia della morte mi ha rattristata molto. x.com

Lutto nel giornalismo lombardo: è morto a 72 anni Paolo Nizzola, storico cronista e volto noto di #Bollate #Radiolombardia #giornalisti Articolo nei commenti. facebook