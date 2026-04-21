Paolo Nizzola è morto Un malore nella notte per il giornalista aveva 72 anni

Nella notte tra lunedì e martedì, a Bollate, è deceduto il giornalista Paolo Nizzola, che aveva 72 anni. La notizia si è diffusa nelle prime ore del mattino, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso. La morte è stata comunicata ufficialmente dalla famiglia. Nizzola era noto nel settore per la sua attività nel giornalismo e si trovava nella sua città di residenza al momento della scomparsa.

È morto a Bollate, nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile, il giornalista Paolo Nizzola. Aveva 72 anni. La causa della morte è un malore dovuto a un'emorragia cerebrale. Nonostante il tempestivo soccorso della moglie e la corsa in ospedale, non c'è stato niente da fare. Tantissimi, sui.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Morto Paolo Nizzola, il giornalista 72enne stroncato da un malore improvvisoLunedì sera aveva presentato il concerto jazz organizzato dall'associazione Bollate Jazz Meeting, di cui era uno dei fondatori. E’ morto improvvisamente il giornalista Paolo NizzolaCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: E’ morto improvvisamente il giornalista Paolo Nizzola; Il mondo del giornalismo in lutto, si è spento Paolo Nizzola; Lutto nel mondo del giornalismo: si è spenta nella notte una voce storica della Lombardia; E’ morto improvvisamente il giornalista Paolo Nizzola. E’ morto improvvisamente il giornalista Paolo NizzolaMorto a Bollate il giornalista Paolo Nizzola. Un dramma si è consumato questa notte, 21 aprile, a Bollate. Attorno alle 3 è morto improvvisamente il noto ... ilnotiziario.net Paolo Nizzola morto all’improvviso a 72 anni: addio al volto storico di Telelombardia e Telereporter, poche ore prima era sul palco del Jazz di BollateLa notizia ha colpito in pieno il giornalismo lombardo e la sua Bollate. Paolo Nizzola è morto nella notte del 21 aprile 2026, a 72 anni, nella sua città. Le prime ricostruzioni parlano di un malore a ... alphabetcity.it