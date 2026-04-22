Morto nel 2017 dopo un incidente la Cassazione impone di valutare concorso di colpa e attenuanti

La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel processo riguardante il decesso di Carmelo Mazzeo avvenuto nel 2017 in seguito a un incidente, bisogna esaminare sia il possibile concorso di colpa sia le eventuali attenuanti generiche. La decisione si riferisce alla valutazione delle circostanze che hanno portato alla morte e richiede un approfondimento sui fattori che possano aver influito sulla dinamica dell’incidente.

Dovranno essere valutati concorso di colpo e attenuanti generiche in merito al tragico incidente costato la vita a Carmelo Mazzeo. Lo ha disposto la Cassazione che ha quindi rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Messina in diversa composizione.La sentenza è stata emessa lo scorso 17.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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