Impone assunzione di una donna nel supermercato | Cassazione conferma le accuse al fratello del boss

La Cassazione ha confermato le accuse nei confronti di Roberto Trombetta, residente a Marcianise, fratello del boss dei Belforte. La decisione riguarda un procedimento legale in cui si contestano a Trombetta l’imposizione dell’assunzione di una donna nel supermercato. La sentenza si basa su elementi che rafforzano le accuse a suo carico, senza ulteriori dettagli sul procedimento.

Confermata la gravità indiziaria a carico di Roberto Trombetta, di Marcianise e fratello del capoclan dei Belforte Luigi. La Corte di Cassazione ha confermato l’ordinanza del Riesame con cui i giudici avevano confermato le accuse a carico di Trombetta, arrestato per estorsione a settembre 2025. Secondo l’accusa, Trombetta avrebbe imposto l’assunzione di una donna al titolare di un supermercato. Il fratello del boss avrebbe detto al titolare: “sei una persona intelligente e dovresti capire che questa richiesta non arriva da me, bensì da altri”. Una frase sentita dai carabinieri che erano appostati in abiti civili a pochi metri di distanza. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Leggi anche: Fingono di aiutare una donna e la derubano nel parcheggio del supermercato

Leggi anche: Epstein files, il principe William è «preoccupato». Le accuse al fratello del re e il terremoto nel governo Starmer

Approfondimenti e contenuti su Impone assunzione

Temi più discussi: Parziale infermità mentale impone esame sulla maturità del minore per la sua non imputabilità; ANAC: Appalti e CCNL applicabili. La corretta individuazione risente della mancata digitalizzazione.; La trasparenza salariale come cambio di paradigma; L’impegno ad incrementare i livelli occupazionali impone di motivare la scelta, pur in assenza di criteri stabiliti in via negoziale.

Impone l'assunzione al supermercato, arrestato fratello bossLo hanno colto sul fatto mentre imponeva al supermercato l'assunzione di una donna: dopo un anno di libertà è tornato in cella Roberto Trombetta, fratello di Luigi, boss del clan Belforte di ... ansa.it

Bonus assunzioni donne 2026: fino a 8.000 euro di risparmio per le aziende che assumonoL’incentivo per l’assunzione di lavoratrici donne è uno degli strumenti più rilevanti tra i bonus lavoro attivi anche nel 2026. Si tratta di una misura ... finanza.com

Tribunale di Napoli: la clausola sociale tutela davvero i lavoratori Con la sentenza del 09/12/2025, il Tribunale di Napoli ha stabilito un principio fondamentale: la clausola sociale prevista dal CCNL impone l’assunzione di tutti gli addetti all’appalto, a presc - facebook.com facebook

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LAVORO L'intelligenza artificiale può sostituire integralmente il lavoro umano O ne impone un ripensamento e una riorganizzazione x.com