Film mediocri e troppi obblighi quest' anno non voto regista candidato boicotta Oscar 2026

Un regista che in passato era stato candidato agli Oscar ha deciso di non partecipare alle votazioni per il premio del 2026, criticando le nuove regole dell’Academy. Secondo lui, quest’anno ci sono film mediocri e troppi obblighi che rendono difficile seguire tutto. La sua scelta di non votare si lega al malcontento riguardo alle recenti disposizioni per la selezione dei film candidati.

Le regole dell'Academy volte a obbligare i votanti a vedere tutti i film candidati hanno provocato il boicottaggio da parte di un regista nominato in passato. A poche ore dalla cerimonia degli Oscar 2026 sale la protesta di un votante anonimo, un regista candidato in passato, che si sarebbe rifiutato di votare per via dell'obbligo di vedere tutti i film candidati molti dei quali da lui ritenuti mediocri. L'anno scorso, l'Academy ha deciso di dare una scossa alle cose con una nuova regola: da quest'anno i votanti devono attestare personalmente di aver effettivamente visto i film per cui votano. Un regola assolutamente ragionevole avrebbe, però, spinto molti elettori a non partecipare al voto finale per sfuggire all'obbligo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - "Film mediocri e troppi obblighi, quest'anno non voto", regista candidato boicotta Oscar 2026 Articoli correlati Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026: ospite d’onore un regista candidato all’OscarTempo di lettura: 2 minutiLa cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università degli Studi del Sannio che si terrà martedì 3... AstraDoc, Cutting Through Rocks: anteprima nazionale del film candidato agli Oscar 2026Per AstraDoc, al Cinema Astra di Napoli “Cutting Through Rocks” sulla storia di Sara Shahverdi che sfida il patriarcato in Iran.