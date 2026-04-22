Morto il filosofo Biagio De Giovanni il cordoglio di Manfredi

Da anteprima24.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli ha annunciato la scomparsa del filosofo Biagio De Giovanni, morto all'età di 95 anni. De Giovanni, già europarlamentare del Pci e del Pds, era noto per il suo contributo nel campo della filosofia e della politica. La notizia ha suscitato un cordoglio tra le istituzioni locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Cordoglio del Comune di Napoli che annuncia la morte del filosofo Biagio De Giovanni, 95 anni, già europarlamentare del Pci e Pds. “La sua morte mi addolora ed esprimo tutta la vicinanza mia, di tutta l’Amministrazione comunale e della Città intera alla sua famiglia. De Giovanni si è reso protagonista di un’intensa attività intellettuale: la sua passione per la filosofia, il diritto e la politica ha formato generazioni di studenti. Le riflessioni sul rapporto tra diritti e potere hanno arricchito il dibattito e contribuito alla crescita del Paese. Anche nelle vesti di uomo delle istituzioni ha sempre dato un apporto generoso e proficuo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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