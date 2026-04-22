Morto il filosofo Biagio De Giovanni il cordoglio di Manfredi
Il Comune di Napoli ha annunciato la scomparsa del filosofo Biagio De Giovanni, morto all'età di 95 anni. De Giovanni, già europarlamentare del Pci e del Pds, era noto per il suo contributo nel campo della filosofia e della politica. La notizia ha suscitato un cordoglio tra le istituzioni locali.
Tempo di lettura: < 1 minuto Cordoglio del Comune di Napoli che annuncia la morte del filosofo Biagio De Giovanni, 95 anni, già europarlamentare del Pci e Pds. “La sua morte mi addolora ed esprimo tutta la vicinanza mia, di tutta l’Amministrazione comunale e della Città intera alla sua famiglia. De Giovanni si è reso protagonista di un’intensa attività intellettuale: la sua passione per la filosofia, il diritto e la politica ha formato generazioni di studenti. Le riflessioni sul rapporto tra diritti e potere hanno arricchito il dibattito e contribuito alla crescita del Paese. Anche nelle vesti di uomo delle istituzioni ha sempre dato un apporto generoso e proficuo.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Se n’è andato nella notte un grande filosofo, una grande testa della sinistra che mi piace, un grande amico. Addio a Biagio De Giovanni x.com
Oggi a San Biagio impegnati 2 cadetti, Cestaro Sofia nel Disco e Sbroggio' Giovanni nell'asta. 1° nell'asta Sbroggio' Giovanni, 2^ Cestaro Sofia nel disco Banca Prealpi SanBiagio Conad San Lazzaro Corradi Iridium Cisalfa Costruzioni Dalla Libera Pizzeri - facebook.com facebook