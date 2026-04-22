È morto a 79 anni Dave Mason, noto cantante e chitarrista britannico. Figura di spicco del gruppo Traffic, ha avuto una carriera che ha attraversato gli anni ’60 e ’70, contribuendo con il suo talento al panorama musicale. La notizia della sua scomparsa è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. Mason ha lasciato un segno importante nel mondo del rock, influenzando molte generazioni di musicisti.

Los Angeles, 22 apr. - (Adnkronos) - È morto a 79 anni Dave Mason, cantante, chitarrista e compositore britannico tra i protagonisti più versatili della scena rock internazionale dagli anni Sessanta in avanti, cofondatore dei Traffic, membro della Rock and Roll Hall of Fame, autore di 'Feelin' Alright'. L'artista è deceduto domenica 19 aprile nella sua casa di Gardnerville, nello stato del Nevada (Usa). La notizia è stata diffusa dalla famiglia attraverso un comunicato condiviso anche con la rivista 'Rolling Stone': “Ha vissuto una vita straordinaria, dedicata alla musica e alle persone che amava”. Non sono state rese note le cause della morte.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morto Dave Mason, protagonista del rock britannico con i Traffic: aveva 79 anni

Notizie correlate

Morto il rapper Dot Rotten, pioniere del ‘grime’ britannico: aveva 37 anni(Adnkronos) – È morto a 37 anni il musicista e produttore Dot Rotten, figura di spicco della scena grime britannica.

Morto Beppe Savoldi, il “Mister due miliardi” del calcio italiano: aveva 79 anniL’ex attaccante di Atalanta, Bologna e Napoli si è spento oggi circondato dai suoi affetti.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Morto Dave Mason, leggenda dei Traffic: aveva 79 anni.

Morto Dave Mason, protagonista del rock britannico con i Traffic: aveva 79 anniLos Angeles, 22 apr. - (Adnkronos) - È morto a 79 anni Dave Mason, cantante, chitarrista e compositore britannico tra i protagonisti più versatili ... iltempo.it

È morto Dave Mason, leggenda dei Traffic e autore di Feelin’ AlrightAddio al chitarrista britannico: icona rock anni ’60, aveva 79 anni. Una carriera tra successi e collaborazioni ... tg.la7.it