Morto il rapper Dot Rotten pioniere del ‘grime’ britannico | aveva 37 anni

È morto a 37 anni il rapper e produttore britannico Dot Rotten, considerato una delle figure di spicco della scena grime nel Regno Unito. La notizia è stata resa nota dai suoi rappresentanti, senza ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. Dot Rotten ha contribuito con la sua musica alla crescita del genere grime, guadagnando riconoscimenti nel panorama musicale.

(Adnkronos) – È morto a 37 anni il musicista e produttore Dot Rotten, figura di spicco della scena grime britannica. La notizia della morte, confermata dalla famiglia alla Bbc, non è stata accompagnata da dettagli sulle circostanze, anche se alcuni media online suggeriscono che si trovasse in Gambia al momento del decesso. Nato come Joseph Ellis a Londra, Dot Rotten ha sviluppato uno stile musicale riconoscibile per il mix tra ritmi duri e melodie emotive, collaborando con artisti del calibro di Chip, D Double E, Cher Lloyd ed Ed Sheeran. Il successo commerciale è arrivato nel 2012 con il singolo 'Overload', che raggiunse la Top 20 britannica e che Ellis descrisse come ispirato dalla sua esperienza personale con una grave depressione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

È morto Dot Rotten, aveva 37 anni: il rapper aveva collaborato anche con Ed SheeranIl rapper britannico Dot Rotten è morto a 37 anni come confermato dalla famiglia.

Morto Chris Rea, il cantante britannico aveva 74 anniRoma, 22 dicembre 2025 - E' morto all'età di 74 anni Chris Rea, uno dei cantautori britannici più amati degli anni Ottanta e Novanta.

Tutti gli aggiornamenti su Dot Rotten

Temi più discussi: Il rapper e pioniere del grime Dot Rotten è morto all’età di 37 anni; Il rapper e produttore grime Dot Rotten è morto all’età di 37 anni; Morto Dot Rotten: il rapper che lavorava con Ed Sheeran muore all’età di 37 anni; Il produttore britannico Dot Rotten muore all’età di 37 anni in Gambia e lascia un’eredità storica nella scena grime.

Morto il rapper Dot Rotten, pioniere del 'grime' britannico: aveva 37 anniÈ morto a 37 anni il musicista e produttore Dot Rotten, figura di spicco della scena grime britannica. La notizia della morte, confermata dalla famiglia alla Bbc, non è stata accompagnata da dettagli ... adnkronos.com

È morto Dot Rotten, aveva 37 anni: il rapper aveva collaborato anche con Ed SheeranIl rapper britannico Dot Rotten è morto a 37 anni come confermato dalla famiglia. Collaborò con Ed Sheeran ed è stato tra i protagonisti della scena grime UK. Leggi tutte le news di Fanpage.it ... fanpage.it

È morto il rapper Dot Rotten, il collaboratore di Ed Sheeran e pioniere del “grime” aveva 37 anni x.com