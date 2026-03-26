Morto Beppe Savoldi il Mister due miliardi del calcio italiano | aveva 79 anni

È morto all’età di 79 anni l’ex calciatore noto per aver giocato con diverse squadre italiane, tra cui Atalanta, Bologna e Napoli. La notizia è stata diffusa dal figlio tramite i social, che ha scritto che si è “andato in altra dimensione”. L’ex atleta era conosciuto anche come “Mister due miliardi” per il suo ruolo nel calcio italiano.

L’ex attaccante di Atalanta, Bologna e Napoli si è spento oggi circondato dai suoi affetti. L’annuncio del figlio Gianluca sui social: “Se ne è andato in altra dimensione”. In Serie A 405 presenze e 168 gol, fu il calciatore più pagato della storia del campionato nel 1975. Il calcio italiano piange Beppe Savoldi. Giuseppe “Beppe” Savoldi, originario di Gorlago, è morto all’età di 79 anni. A dare la notizia è stato il figlio Gianluca, anche lui ex calciatore, con un post pubblicato sui propri profili social: “Se ne è andato in altra dimensione il nostro grande Beppe. I suoi luoghi, la sua casa e i suoi affetti lo hanno accompagnato fino all’ultimo momento lasciandoci custodi dei valori e dell’amore che hanno sempre costituito la cifra del suo percorso terreno. 🔗 Leggi su Sportface.it

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