È scomparso a 96 anni Jürgen Habermas, filosofo e sociologo tedesco noto per aver analizzato democrazia, linguaggio e spazio pubblico. Figura di rilievo nel panorama intellettuale europeo, ha lasciato un’impronta significativa nel dibattito filosofico e sociale. La sua morte è stata annunciata ufficialmente, suscitando commenti nel mondo accademico e tra gli studiosi di scienze sociali.

È morto a 96 anni il filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas, considerato una delle voci più autorevoli del pensiero europeo contemporaneo. La notizia è stata resa nota dalla casa editrice Suhrkamp, che, richiamando quanto comunicato dalla famiglia, ha riferito che Habermas si è spento oggi a Starnberg. Nato nel 1929 a Düsseldorf, Habermas è stato a lungo indicato come uno dei principali eredi della Scuola di Francoforte e come uno degli intellettuali più influenti della seconda metà del Novecento. Il suo pensiero ha segnato in profondità il dibattito filosofico, sociologico e politico in Germania e ben oltre i confini europei.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Morto Jürgen Habermas, addio al filosofo che ha interrogato democrazia, linguaggio e spazio pubblico

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