Durante il diciannovesimo Congresso regionale della Feneal Uil Sicilia, al Molo Trapezoidale di Palermo, è stata avanzata una proposta di legge per estendere ai familiari delle vittime di incidenti sul lavoro le stesse tutele previste per i parenti di chi muore per cause legate alla criminalità organizzata. La richiesta nasce dalla volontà di riconoscere e tutelare in modo più efficace le famiglie colpite da incidenti nei cantieri.

Al Molo Trapezoidale di Palermo, durante il diciannovesimo Congresso regionale della Feneal Uil Sicilia, è emersa una richiesta senza precedenti: equiparare le tutele per i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro a quelle riservate ai parenti di chi cade vittima della mafia. Il segretario generale Pasquale De Vardo ha denunciato una strage silenziosa che si consuma quotidianamente nei cantieri, portando l’attenzione su un bilancio nazionale che nel 2025 ha registrato 1.093 decessi sul posto di lavoro, con che si conferma una delle aree più pericolose per la sicurezza degli operai. La ferita aperta del settore edile tra precarietà e criminalità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Morti nei cantieri: la lotta per tutele pari a quelle antimafia

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