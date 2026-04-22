La proposta della Feneal Uil Sicilia | Le morti nei cantieri vanno equiparate a quelle di mafia

Nel 2025, in Italia, si sono verificati 1.093 decessi sul lavoro, un dato in crescita rispetto all’anno precedente. La Feneal Uil Sicilia ha avanzato una proposta, chiedendo che le morti nei cantieri siano equiparate a quelle di mafia, evidenziando la gravità delle morti sul lavoro e la necessità di interventi più rigorosi. La questione si inserisce in un quadro di allarme che richiede risposte concrete e immediate.

Nel 2025 sono stati 1.093 i morti sul lavoro in Italia, in aumento rispetto all’anno precedente: numeri che impongono una risposta politica strutturale e non più rinviabile. Un’emergenza nazionale che in Sicilia assume caratteristiche ancora più gravi, con la regione che continua a essere tra le.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Pasquale De Vardo eletto nuovo segretario generale della Feneal Uil SiciliaNel corso dell'ultimo consiglio regionale della Feneal Uil Sicilia Pasquale De Vardo è stato eletto all’unanimità nuovo segretario generale della... Le vittime della violenza politica equiparate a quelle del terrorismo: “Non erano figli di un Dio minore”Maurizio Gasparri illustra il provvedimento, adottato in finanziaria grazie a un suo emendamento: «Un atto di giustizia. Altri aggiornamenti Si parla di: Feneal Uil Sicilia, domani a Palermo il XIX congresso regionale. Feneal Uil Sicilia, domani a Palermo il XIX congresso regionaleSi terrà domani, 21 aprile, al Marina Convention Center di Palermo il XIX Congresso regionale della Feneal Uil Sicilia, un appuntamento centrale per il sindacato degli edili che riunirà 150 […] ... blogsicilia.it Porto Torres, Feneal Uil apre la campagna congressuale degli ediliLa Feneal Uil, in previsione del XIX° Congresso Nazionale, al fine di coinvolgere un ampio consenso e dibattito che scaturisca dal territorio e dalla volontà degli associati, promuove un incontro con ... unionesarda.it