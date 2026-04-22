Morte Maradona la figlia Giannina in lacrime al nuovo processo

Durante la terza udienza del processo nel tribunale di San Isidro, sette imputati sono stati chiamati a rispondere delle accuse di omicidio per la morte di Diego Armando Maradona. La figlia dell'ex calciatore, Giannina, si è presentata in tribunale e si è commossa, piangendo durante l'udienza. La seduta si è svolta con momenti di tensione e emozione, mentre si sono ascoltati i testimoni e si sono svolte le procedure legali.

Momenti di tensione e commozione oggi durante la terza udienza del processo in corso nel tribunale di San Isidro (Buenos Aires) contro i sette imputati accusati di omicidio per la morte di Diego Armando Maradona. La figlia secondogenita di Diego, Giannina Maradona, è scoppiata in lacrime sul.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Processo Maradona, la figlia del campione Giannina accusa il neurochirurgo. Le lacrime dopo l’ascolto dei messaggi vocaliMomenti di forte tensione nell’aula del tribunale di San Isidro, a Buenos Aires, dove è in corso il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Leggi anche: "Noi manipolati dai medici, papà doveva essere ricoverato": processo Maradona, la figlia in lacrime Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Processo morte Maradona, la figlia Gianinna in lacrime attacca l'ex medico di Diego: Ci aveva garantito...; Gianinna Maradona accusa neurochirurgo. Le lacrime in aula; Al processo la figlia di Maradona denuncia manipolazione dei medici; Processo Maradona, la figlia Gianinna in lacrime sul banco dei testimoni. Morte Maradona: straziante testimonianza della figlia Giannina al processo, il medico accusa le due sorelleLa secondogenita del Pibe accusa i medici di aver manipolato lei e la sorella, per il dottore che aveva in cura il Pibe le due donne gli hanno impedito di salvare Maradona ... sport.virgilio.it Processo Maradona, la figlia del campione Giannina accusa il neurochirurgo. Le lacrime dopo l’ascolto dei messaggi vocaliMomenti di forte tensione nell’aula del tribunale di San Isidro, a Buenos Aires, dove è in corso il processo per la morte di Diego Armando Maradona ... ilfattoquotidiano.it Processo morte Maradona, la figlia Gianinna in lacrime attacca l'ex medico di Diego: "Ci aveva garantito..." - facebook.com facebook Processo morte #Maradona, la figlia Gianinna in lacrime attacca l'ex medico di Diego: "Ci aveva garantito..." x.com