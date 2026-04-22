La moglie di Manninger ha scritto una lettera toccante in seguito alla sua morte, descrivendo il dolore che prova e il modo in cui l’ha colpita. Nella comunicazione, menziona che il marito aveva pianificato tutto per trascorrere più tempo con i figli. Ha anche espresso come il suo dolore sia stato acuito dall’attenzione pubblica e dall’affetto che ha ricevuto da persone di tutto il mondo.

“Alex, non riesco ad esprimere il dolore inimmaginabile che sto provando. Non siamo il tipo di famiglia che condivide pubblicamente un dolore simil, ma non ho scelta, vista l’esplosione d’amore da tutto il mondo che mi ha sopraffatto”. A distanza di cinque giorni dalla morte di Alex Manninger, la moglie Emily ha voluto ricordare l’ex portiere di Juventus e Siena tra le tante con una lunga lettera sui social. “Penso sia importante esprimere che uomo fossi in casa, oltre che l’uomo immensamente ammirato che sei stato in campo. Oggi sono seduta a casa con la nostra famiglia, cercando di capire come questa sia la nostra realtà. A parole la tragedia che stiamo affrontando come famiglia è estremamente difficile, se non impossibile”, spiega la moglie nel lungo post.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morte di Manninger, la toccante lettera della moglie Emily: “Avevi pianificato tutto per avere tempo con i tuoi figli”

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