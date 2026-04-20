La moglie di Manninger gli dice addio dopo la morte | Avevamo una vita così perfetta non lo meritavamo

Qualche giorno dopo la morte di Alex Manninger, ex portiere della Juventus, la moglie ha condiviso un messaggio sui social. Nel testo, la donna ha ricordato il passato con affetto e ha affermato che avevano una vita “perfetta”, aggiungendo che non lo meritavano. Il messaggio si conclude con un ringraziamento a Manninger, firmato “Lexx”, e con un saluto in attesa di un nuovo incontro.

La moglie di Alex Manninger pubblica un toccante messaggio a qualche giorno dalla tragica morte dell'ex portiere della Juventus: "Fino a quando non ci rivedremo, grazie Lexx. Ti amerò per sempre".🔗 Leggi su Fanpage.it

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