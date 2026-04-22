Le autorità hanno presentato una richiesta di processo nei confronti dei genitori del ragazzo coinvolto nella morte di Chiara Jaconis nei Quartieri Spagnoli. L’incidente ha portato alla luce le indagini che hanno ricostruito le circostanze del decesso della giovane. La richiesta di giudizio si basa sulle evidenze raccolte durante le indagini, senza ulteriori dettagli sulle responsabilità o motivazioni. La decisione finale sarà presa dal giudice competente.

"> La Tragica Morta di Chiara Jaconis. La tragica vicenda che ha coinvolto Chiara Jaconis, una turista trentenne di Padova, ha suscitato grande indignazione e tristezza in Italia e all’estero. Il 15 settembre 2024, mentre passeggiava nei Quartieri Spagnoli di Napoli, la giovane è stata colpita alla testa da un oggetto lanciato da un balcone. L’incidente le ha purtroppo tolto la vita, generando un’ondata di sgomento tra amici, familiari e turisti presenti nella zona. La Procura di Napoli ha avviato un’indagine e, nei giorni scorsi, ha richiesto il rinvio a giudizio per i genitori del ragazzo di 13 anni che, secondo le indagini, avrebbe lanciato la statuina fatale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Morte di Chiara ai Quartieri Spagnoli: richiesta di processo per i genitori del ragazzo.

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