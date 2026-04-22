Morte Chiara Jaconis colpita da statuetta a Napoli pm chiede processo per genitori del 13enne

Un nuovo aggiornamento riguarda il caso di una ragazza deceduta a Napoli dopo essere stata colpita da una statuetta lanciata da un 13enne. La procura ha chiesto il processo per i genitori del minore, ritenuti coinvolti nelle circostanze che hanno portato alla tragedia. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica, mentre proseguono le indagini per chiarire tutte le responsabilità.

Nuovo aggiornamento sul caso della ragazza deceduta a causa di una statuetta lanciata dal un balcone a Napoli: i genitori del ragazzo minorenne potrebbero rischiare il processo, mentre lui non è imputabile C’è una svolta in un caso del quale non si parlava da tempo.Nel 2024 la giovane Chiara Jaconis è mortadopo essere statacolpita da una statuetta lanciata da un balcone di Napoliper mano di un 13enne. Stando agli ultimi aggiornamenti, mentre il giovanissimo è stato prosciolto dal Tribunale dei minori perché non imputabile,i genitori rischiano il processo. La richiesta è stata avanzata dalla procura di Napoli che ha ipotizzato il reato di omicidio colposo in concorso.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Morte Chiara Jaconis colpita da statuetta a Napoli, pm chiede processo per genitori del 13enne Notizie correlate ‘Lanciò statuina dal balcone’: Chiara Jaconis morta a Napoli, chiesto processo ai genitori del 13enneChiesto il processo per i genitori: l’accusa della Procura Svolta giudiziaria nel caso della morte di Chiara Jaconis, la turista padovana di 30 anni... Chiara Jaconis uccisa da una statuetta, i genitori del 13enne indagato: «Mai perso di vista i nostri figli, c'era una poltrana davanti alle finestre»A distanza di tempo dalla tragedia che ha sconvolto i Quartieri Spagnoli (Napoli), i genitori del bambino ritenuto responsabile della morte di Chiara... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Morte Chiara Jaconis, i genitori del 13enne che lanciò la statuina rischiano il processo; Morte Chiara Jaconis, 'non vigilarono sul figlio, chiesto processo per genitori'; Morte di Chiara Jaconis, la Procura chiede il processo per i genitori del 13enne; Chiara Jaconis, chiesto il processo per i genitori del bambino che avrebbe lanciato dal balcone la statuina che l'ha uccisa. Morte di Chiara Jaconis colpita da una statuetta a Napoli, il pm chiede il processo per i genitori del ragazzo di 13 anniLa padovana uccisa dall'oggetto nel 2024. Il minorenne che l'avrebbe lanciato non è imputabile: presunta omissione di vigilanza. Il padre della vittima: «Un doloroso passo verso la verità» ... corrieredelveneto.corriere.it Morte Chiara Jaconis colpita da statuetta a Napoli, chiesto processo per genitori ragazzoVerso il processo per i genitori del ragazzo responsabile di aver lanciato dal balcone la statuetta che ha colpito e ucciso Chiara Jaconis a Napoli il 15 settembre 2024. La richiesta arriva dalla ... tg24.sky.it Per la morte di Chiara Jaconis, la giovane colpita e uccisa da una statuina lanciata da un balcone a Napoli mentre passeggiava con il fidanzato, la Procura ha chiesto il processo per i genitori del 13enne. L’accusa è di omicidio colposo in concorso: secondo gl - facebook.com facebook #Napoli- Morte Chiara Jaconis, "Non vigilarono sul figlio, chiesto processo per i genitori" #Cronaca #Jaconis #Processo #Ragazzo #Genitori #NanoTV x.com