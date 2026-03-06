Strage di braccianti sulla Statale 16 assolti titolari dell' azienda accusati di caporalato | Il fatto non sussiste

Oggi è stata emessa una sentenza di primo grado riguardante tre imputati collegati a un'azienda agricola di Campomarino, accusati di caporalato. I tre sono stati assolti con formula piena perché il fatto non sussiste, in relazione alla vicenda della strage di dodici braccianti avvenuta il 6 agosto 2018 sulla Statale 16. La decisione riguarda un filone giudiziario legato a quell’evento.

Assolti con formula piena "perché il fatto non sussiste". È stata pronunciata oggi, 6 marzo, la sentenza di primo grado che vedeva tre imputati legati a una azienda agricola di Campomarino, nell'ambito di uno dei filoni giudiziari sulla strage di braccianti del 6 agosto 2018, quando dodici lavoratori agricoli persero la vita in un incidente stradale al bivio di Ripalta, nel Foggiano. Le indagini rivelarono che alcuni dei lavoratori deceduti avevano svolto attività anche in Molise, presso l'azienda agricola oggetto d'indagine. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Vittorino Facciolla, del foro di Larino, e Angelo Leone, del foro di Benevento.