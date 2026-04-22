Morte del piccolo Gabriele a Suio quattro indagati per omicidio colposo | si attende l’autopsia

A tre giorni dalla morte di un bambino di sette anni avvenuta nelle terme di Suio, la procura ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. Le autorità hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre le indagini continuano a raccogliere informazioni sui fatti accaduti quella sera. La famiglia del bambino ha presentato una denuncia, e si attendono ulteriori dettagli dall’esame autoptico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS A 72 ore dalla morte di Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di 7 anni annegato nelle terme di Suio, arrivano i primi sviluppi investigativi. La Procura della Repubblica di Cassino ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone, nei cui confronti viene ipotizzato il reato di omicidio colposo. Chi sono gli indagati. Nel fascicolo aperto dagli inquirenti risultano coinvolti i due gestori dello stabilimento termale Vescine, il responsabile della ditta incaricata della manutenzione e la persona addetta all’ assistenza bagnanti. Il provvedimento nasce dagli accertamenti condotti dai Carabinieri della stazione di Castelforte e della Compagnia di Formia, che nella giornata di ieri hanno effettuato un ulteriore sopralluogo nella piscina posta sotto sequestro.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Morte del piccolo Gabriele a Suio, quattro indagati per omicidio colposo: si attende l’autopsia Notizie correlate Leggi anche: "Omicidio colposo". Si allarga il numero degli indagati per il trapianto del piccolo Domenico Caso Gabriele: 4 indagati per omicidio colposo nel centro termaleLe indagini sulla scomparsa della vita del piccolo Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di 7 anni deceduto lo scorso sabato 18 aprile in un centro... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Suio Terme, indagine per omicidio colposo sulla morte del piccolo Gabriele: sequestrata la piscina; Suio, per la morte del piccolo Gabriele ci sarebbero 3 indagati; Gabriele morto alle terme di Latina: indagati quattro dipendenti della struttura; Bimbo di 7 anni muore in piscina, le lacrime del papà: ultime notizie. Il racconto in TV del padre del piccolo Gabriele, morto nella piscina termale a SuioLa morte del piccolo Gabriele Ubaldo Petrucci, il bambino di appena sette anni risucchiato da un bocchettone in una piscina termale a Suio, continua a scuotere l’opinione pubblica. Durante la trasmiss ... radioluna.it Suio Terme, morte del piccolo Gabriele: Bocchettone senza griglia, scontro tra le partiIl padre in tv: Abbiamo provato a salvarlo. La difesa della famiglia insiste sulla sicurezza, la struttura replica: Controlli quotidiani ... latinaoggi.eu A un anno dalla morte del Pontefice argentino, il vaticanista di Mediaset Fabio Marchese Ragona fa memoria dell’uomo e del pastore. «Ricordo la commozione di quel giorno», dice. Aspettando che l’autobiografia scritta con lui arrivi in tv o al cinema - facebook.com facebook A 48 ore dalla morte del figlio, avvenuta il 18 aprile nella piscina dell’Hotel Terme Vescine a Suio, in provincia di Latina, Antonello Petrucci trova la forza di ripercorrere gli attimi disperati del soccorso. Suo figlio Gabriele aveva compiuto sette anni tre giorni pri x.com