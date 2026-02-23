Omicidio colposo Si allarga il numero degli indagati per il trapianto del piccolo Domenico

L'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico Caliendo si allarga a causa di nuovi sospetti riguardo al trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre 2025 all'ospedale Monaldi di Napoli. La procura ha iscritto altri indagati, sospettando che possano aver commesso errori o negligenze durante l’intervento. La vicenda ha suscitato molte domande sulla gestione del caso e sulla condotta dei medici coinvolti. Gli accertamenti continuano per chiarire ogni dettaglio.

Si allarga l'inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni deceduto sabato scorso all'ospedale Monaldi di Napoli dove, il 23 dicembre 2025, è stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Sale a 7 il numero degli indagati con l'iscrizione di una dirigente medica dell'ospedale, per tutti ora la Procura partenopea ha riformulato il reato da lesioni colpose gravissime in omicidio colposo. La circostanza è emersa dalla richiesta, presentata dai pm al giudice per le indagini preliminari, di procedere con incidente probatorio all'espletamento dell'autopsia.