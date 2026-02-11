Chiara Jaconis uccisa da una statuetta i genitori del 13enne indagato | Mai perso di vista i nostri figli c' era una poltrana davanti alle finestre

I genitori del 13enne indagato per la morte di Chiara Jaconis hanno raccontato la loro versione dei fatti. Sostengono di aver sempre tenuto d’occhio i figli e di non aver mai perso di vista il bambino. La tragedia è avvenuta nella loro casa, dove una statuetta ha colpito Chiara, causando la sua morte. La famiglia del ragazzo ha anche spiegato che c’era una poltrona davanti alle finestre, ma non si aspettavano che qualcosa di così grave potesse succedere. La vicenda resta aperta e i familiari sono sotto shock.

A distanza di tempo dalla tragedia che ha sconvolto i Quartieri Spagnoli (Napoli), i genitori del bambino ritenuto responsabile della morte di Chiara Jaconis hanno presentato la loro versione dei fatti. Durante un interrogatorio durato tre ore davanti ai pm Raffaele Barela e Ciro Capasso, i due professionisti hanno respinto ogni addebito. La loro linea difensiva è una sintesi netta: «Non abbiamo mai perso di vista i nostri figli - è la sintesi - erano lì davanti a noi, nessuno ha mai abbandonato il salotto». La ricostruzione Secondo quanto riportato da Il Mattino, i coniugi sostengono di conservare una «memoria cristallina» di quel pomeriggio del 15 settembre 2024.

