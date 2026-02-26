Morte di Andrea Prospero nessun accordo sul patteggiamento

Non ci sarà patteggiamento per il diciannovenne romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio nel caso della morte di Andrea Prospero. Nel gennaio 2025 lo studente lancianese, matricola di Informatica a Perugia, venne trovato senza vita in un b&b nel centro del capoluogo umbro. Già nell'ottobre scorso c'era stato un primo tentativo di patteggiamento a due anni e mezzo, da sostituire con i lavori socialmente utili, che aveva ricevuto anche l'avallo della Procura. Era stato il Gip del tribunale di Perugia a rigettare la proposta, giudicando la pena “non congrua alla gravità del reato”. I tentativi per una nuova interlocuzione tra le parti, partendo da una pena decisamente più alta, non sono però andati a buon fine. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

