Si è spenta a 85 anni Sagitta Alter, compagna di Gigi Proietti per quasi sessant’anni. Con l’attore ha avuto due figlie, Susanna e Carlotta. È stata anche la fondatrice della Fondazione Gigi Proietti, un’iniziativa dedicata alla memoria dell’attore. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e familiari.

Dopo la morte di Gigi Proietti, il 2 novembre 2020, nel giorno del suo ottantesimo compleanno, è stata Sagitta Alter a creare la Fondazione Gigi Proietti, con l’obiettivo di custodire e rilanciare l’eredità artistica dell’attore: mostre, convegni, corsi per attori e autori, fino al Premio dedicato a chi «offre la propria vita all’arte teatrale». Un lavoro continuo, portato avanti con le figlie. La loro, però, è stata prima di tutto una storia d’amore fuori dagli schemi. Sagitta Alter e Gigi Proietti non si sono mai sposati. «All’inizio perché non credevamo nell’istituzione del matrimonio, poi perché ci sembrava superfluo. Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo», aveva raccontato lui.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Morta Sagitta Alter, la compagna di Gigi Proietti per quasi sessant’anni

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