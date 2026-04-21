È morta Sagitta Alter la storica compagna di Gigi Proietti aveva 85 anni

È deceduta a Roma all’età di 85 anni Sagitta Alter, nota per essere stata la compagna di Gigi Proietti per più di cinquant’anni. Dopo la scomparsa dell’attore, aveva contribuito alla creazione di una fondazione dedicata alla memoria del suo compagno. La sua vita è stata strettamente legata alla figura di Proietti, con il quale aveva condiviso molti anni di storia.

È morta a Roma a 85 anni Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti. Al suo fianco per oltre 50 anni, dopo la morte dell’attore, aveva dato vita alla fondazione che ne portava il nome.🔗 Leggi su Fanpage.it Addio a Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti: aveva 85 anni Notizie correlate Leggi anche: Morta Sagitta Alter storica compagna di Gigi Proietti, chi era l'ex guida turistica che stregò l'attore Morta Sagitta Alter, la compagna di una vita di Gigi ProiettiÈ scomparsa all’età di 85 anni Sagitta Alter, per oltre mezzo secolo al fianco di Gigi Proietti, scomparso nel 2020. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: È morta Sagitta Alter, compagna di una vita di Gigi Proietti; Trump, 'non mi faccio mettere fretta, l'ultimatum scade mercoledì'; In auto sui passanti a Londra dopo una lite fra influencer al nightclub; Pizzaballa, profonda indignazione per la profanazione della statua di Gesù. È morta Sagitta Alter, compagna di una vita di Gigi ProiettiÈ morta stasera a Roma Sagitta Alter, per mezzo secolo al fianco di Gigi Proietti, che era scomparso a sua volta nel 2020. Se ne è andata tranquillamente, circondata dall'affetto delle figlie Susanna ... quotidiano.net Addio a Sagitta Alter, compagna di una vita di Gigi ProiettiÈ morta stasera a Roma Sagitta Alter, per mezzo secolo al fianco di Gigi Proietti, che era scomparso a sua volta nel 2020. Se ne è andata tranquillamente, circondata dall’affetto delle figlie Susanna ... radiocolonna.it Ci ha lasciati SAGITTA ALTER compagna di una vita del grande GIGI PROIETTI....aveva 85 anni ....adesso hai raggiunto il tuo GIGI - facebook.com facebook È morta Sagitta Alter, compagna di una vita di Gigi Proietti ift.tt/c0968Hh x.com