Morta Rosangela Giannatempo consigliera comunale di Orta Nova e sorella dell' ex sindaco di Cerignola

Orta Nova si trova a dover affrontare il lutto per la scomparsa di Rosangela Giannatempo, consigliera comunale dei Fratelli d’Italia e ex vicesindaco. Originaria di Cerignola, Giannatempo era anche sorella dell’ex sindaco della stessa città. La sua morte ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che ricordano il suo impegno nel ruolo pubblico e la sua presenza nel panorama politico locale.

Orta Nova piange la scomparsa di Rosaria ‘Rosangela’ Giannatempo, la consigliera comunale dei Fratelli d'Italia ed ex vicesindaco della città, originaria di Cerignola e sorella dell'ex sindaco di Cerignola Antonio Giannatempo. Si è spenta a 71 anni per una malattia. Alle scorse Amministrative.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Libro su Mussolini in Comune, polemiche e striscioni a Orta Nova. il sindaco: "Regolare richiesta"Non esiste un divieto assoluto ma la presentazione di un libro nelle sedi istituzionali, come nel caso di quello che nel pomeriggio di mercoledì 18... Concessa aula consiliare di Orta Nova per presentare un libro sul fascismoLa presentazione del libro di Caio Mussolini è stato organizzato dai Fratelli d'Italia.