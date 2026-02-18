Libro su Mussolini in Comune polemiche e striscioni a Orta Nova il sindaco | Regolare richiesta

A Orta Nova, il sindaco ha autorizzato la presentazione di un libro su Mussolini, causando proteste e striscioni di alcuni cittadini. La richiesta di organizzare l’evento, fatta dal pronipote dell’ex dittatore, è stata giudicata regolare, anche se alcuni residenti contestano l’uso degli spazi pubblici per discutere di fascismo. La presentazione si svolgerà mercoledì 18 febbraio, nel municipio, senza un divieto ufficiale. La decisione ha acceso un dibattito sulla libertà di parola e sui limiti delle esposizioni pubbliche.

Non esiste un divieto assoluto ma la presentazione di un libro nelle sedi istituzionali, come nel caso di quello che nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio verrà presentato dal pronipote di Mussolini, sulla storia del fascismo, dovrebbe essere soggetta a valutazioni discrezionali da parte dei.