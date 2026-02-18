Concessa aula consiliare di Orta Nova per presentare un libro sul fascismo

La segreteria provinciale della Flc Cgil di Foggia critica la decisione del Comune di Orta Nova di concedere l’aula consiliare per la presentazione di un libro su Mussolini, prevista per mercoledì 18 febbraio alle 18. La scelta ha suscitato molte polemiche tra i cittadini, che temono un messaggio ambiguo.

La presentazione del libro di Caio Mussolini è stato organizzato dai Fratelli d'Italia. Cgil e Mario Nobile di Sinistra Italiana chiedono la revoca della sala La segreteria provinciale della Flc Cgil di Foggia esprime ferma condanna per la concessione della sala consiliare del Comune di Orta Nova alla presentazione del libro di Caio Giulio Cesare Mussolini, ‘Mussolini e il Fascismo’, prevista mercoledì 18 febbraio alle 18.30. "La scuola e le istituzioni sono il primo presidio contro il fascismo. Come rappresentanti di chi ogni giorno educa le nuove generazioni ai valori della libertà e del pensiero critico, riteniamo inaccettabile che una sede istituzionale, nata dal sacrificio di chi ha combattuto la dittatura, venga utilizzata per dare risonanza a messaggi che offendono lamemoria democratica del nostro Paese e della nostra Capitanata".🔗 Leggi su Foggiatoday.it

