Una influencer è deceduta durante una gara di triathlon mentre nuotava, dopo aver accusato un malore. La donna è scomparsa in acqua e il suo corpo è stato ritrovato diverse ore dopo. La competizione si svolgeva in un contesto di attività sportiva in acque libere. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

È morta durante la prova di nuoto dopo un malore, sparendo prima di essere ritrovata dopo qualche ora. È il riassunto di una tragedia accaduta nel mondo del triathlon. Durante la prova di nuoto del Memorial Hermann Ironman Texas 2026 – che si è svolto vicino Houston – Mara Flavia Araujo, triatleta e influencer brasiliana di 38 anni, è scomparsa nel mezzo della prova che si stava svolgendo nel lago Woodlands. “Siamo profondamente rattristati nel confermare la morte di un partecipante alla gara durante la frazione di nuoto dell’Ironman Texas – hanno confermato gli organizzatori –. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici e offriamo il nostro sostegno in questo momento difficile.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morta Mara Flavia Araujo: l’influencer ha avuto un malore mentre nuotava in una gara di triathlon

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