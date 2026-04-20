Mara Flavia Araujo muore durante la prova di nuoto dell'Ironman | la triatleta e influencer aveva 38 anni

Da fanpage.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la gara di Ironman Texas 2026, la triatleta brasiliana Mara Flavia Araujo, di 38 anni, è deceduta mentre partecipava alla frazione di nuoto. La atleta, nota anche come influencer sui social, è stata trovata nel Lake Woodlands dopo che era stata segnalata la sua scomparsa in acqua. La sua morte è avvenuta durante l’evento sportivo, che si svolge in Texas.

La brasiliana Mara Flavia Araujo è morta durante la frazione di nuoto dell'Ironman Texas 2026. La 38enne, atleta esperta e influencer molto seguita sui social, è stata recuperata nel Lake Woodlands dopo la segnalazione della sua scomparsa in acqua.🔗 Leggi su Fanpage.it

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