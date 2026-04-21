Lia Cigarini, avvocata femminista e fondatrice della Libreria delle donne di Milano, è deceduta all'età di 89 anni. Nel 1975 aveva istituito il centro storico della cultura femminista italiana e internazionale, contribuendo alla nascita di uno spazio di confronto dedicato alle tematiche di genere. La sua attività si è concentrata sulla promozione del pensiero femminista attraverso scritti e iniziative che hanno lasciato un’impronta nel panorama culturale.

Milano, 21 aprile 2026 – Lutto alla Libreria delle donne di Milano: è morta Lia Cigarini, aveva 89 anni ed era un 'avvocata femminista, autrice di saggi e fondatrice (nel 1975) del centro storico della cultura femminista italiana e internazionale. A condividere la notizia, con profondo dolore, è proprio la Libreria delle donne, che sui social ha scritto: “Con la morte di Lia Cigarini perdiamo una delle menti politiche più lucide e argute del femminismo italiano. Perdiamo una grande donna, iniziatrice di imprese femministe, ispiratrice di percorsi, presenza capace di aprire pensiero e indicare passaggi di libertà”. E ancora: “Ci mancherà la sua presenza fisica, la sua voce, il suo modo inconfondibile di leggere le situazioni e di trovare quasi senza esitazione il punto politico decisivo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morta Lia Cigarini, l’avvocata femminista e fondatrice della Libreria delle donne di Milano: “Il suo pensiero eredità viva”

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