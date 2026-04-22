' Morning Club' a Piazza Scammacca

A Piazza Scammacca torna il tradizionale appuntamento mattutino con il Morning Club, giunto al suo quarto appuntamento. La manifestazione prevede una colazione prolungata, con musica che inizia presto e una piazza che si anima già nelle prime ore del mattino. L’evento coinvolge residenti e visitatori, creando un’atmosfera vivace e informale. La piazza si trasforma in un punto di ritrovo, offrendo un momento di socializzazione e musica fin dalle prime luci del giorno.

A Piazza è di nuovo tempo di Morning, questa volta atto 4! Sapete già di cosa stiamo parlando: colazione che dura più del previsto, musica che parte presto, e una piazza che smette di essere una piazza già dalle prime ore. Si arriva per un caffè e si finisce sotto cassa, tra gente che balla.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: 'Piazza Letteraria' a Piazza Scammacca Leggi anche: Vintage Market a Piazza Scammacca Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: MORNING CLUB alla FABBRICA DEL VAPORE Milano Design Week; Famiglia Rana chiude il Fuorisalone con un morning club d’autore; Morning Club a Palermo: tecnologie LaCimbali e Slayer protagoniste; Morning Club Sabato 18 aprile – John Reed Fitness Trieste. Radiom2o. . @albertinodj è passato a salutare @linus_dj e @nicosavi a Deejay Chiama Italia insieme a @lelesacchi per raccontare tutto quello che succederà questa settimana a @fabbricadesignweek, compreso un #m2omorningclub in versione XL svela - facebook.com facebook