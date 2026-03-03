' Piazza Letteraria' a Piazza Scammacca

Domenica 8 marzo, in piazza Scammacca a Catania, si svolge l'evento 'Piazza Letteraria'. L'iniziativa si svolge dalle 10:00 alle 18:00 e coinvolge voci di donne, libri e la città stessa, offrendo uno spazio dedicato alla cultura e alla discussione pubblica. La giornata si presenta come un momento di incontro tra cittadini e protagoniste del mondo letterario.

PIAZZA LETTERARIA. Voci di donne, libri, città. Domenica 8 marzo. Dalle 10:00 alle 18:00. Piazza Scammacca - Catania. INGRESSO GRATUITO. Una giornata aperta alla città dedicata alle parole che costruiscono comunità. Un'intera piazza attraversata da libri, letture, dialoghi, incontri reali.