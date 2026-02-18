Vintage Market a Piazza Scammacca

A Piazza Scammacca, il Vintage Market si tiene di nuovo per promuovere l’abbigliamento usato e ridurre gli sprechi. La manifestazione, organizzata domenica scorsa, attira appassionati e famiglie interessate a scoprire vestiti vintage a prezzi accessibili. Un modo concreto per incentivare il riuso e rispettare l’ambiente.

L'abbigliamento vintage torna a essere protagonista a Piazza Scammacca. Questa volta, con un'iniziativa che sostiene la terra. Oltre ai capi di second hand e upcycling dallo stile anni '80 ci sarà un angolo dedicato alla vendita di capi, il cui ricavato andrà a sostegno dei Comuni di Furci, Santa.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: 'Vintage Market Black Friday Edition' a Piazza Scammacca Capodanno in Piazza ScammaccaIl 31 dicembre, alle ore 20:00, presso il ristorante di Piazza Scammacca 9, si terrà l’evento di Capodanno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutti i mercatini vintage da non perdere, come la vendita speciale di Uberta Zambeletti e la live su eBay; Mercatini del weekend (14-15 febbraio 2026); Vintage Market a Catania; I Love Vintage Market: al The Social Hub amore per la bellezza e il fatto a mano. Vintage Market a Piazza ScammaccaL'abbigliamento vintage torna a essere protagonista a Piazza Scammacca. Questa volta, con un'iniziativa che sostiene la terra. Oltre ai capi di second hand e upcycling dallo stile anni '80 ci sarà un ... cataniatoday.it Vintage Market a piazza RagusaIl Vintage Market torna all'Ex Deposito Atac di Piazza Ragusa il 25 e 26 marzo con il secondo evento del 2023: 180 espositori, 5 mila metri quadrati (condivisi con il Farmer’s Market) e il consueto ... romatoday.it Vintage Market facebook