Arezzo morì in ambulanza travolta da un tir | la mamma di Giulia incontrerà il camionista che si filmava al volante

Arezzo, una donna ha perso la vita quando l'ambulanza su cui viaggiava è stata investita da un tir. L'incidente si è verificato il 4 agosto del 2025 e ha coinvolto anche il camionista, che si stava filmando al volante. Quest'ultimo ha patteggiato una pena di cinque anni. La madre di una delle vittime ha deciso di incontrarlo.