Arezzo morì in ambulanza travolta da un tir | la mamma di Giulia incontrerà il camionista che si filmava al volante
Arezzo, una donna ha perso la vita quando l'ambulanza su cui viaggiava è stata investita da un tir. L'incidente si è verificato il 4 agosto del 2025 e ha coinvolto anche il camionista, che si stava filmando al volante. Quest'ultimo ha patteggiato una pena di cinque anni. La madre di una delle vittime ha deciso di incontrarlo.
L'uomo ha patteggiato una pena di cinque anni. Il quattro agosto del 2025 provocò lo scontro con tre vittime: due volontari della Misericordia e un paziente.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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