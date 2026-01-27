Tre ragazze scomparse in Italia | ricerche in corso l’appello delle famiglie

Tre ragazze minorenni sono scomparse da Offanengo, nel Cremonese, e le famiglie sono in allarme. Da lunedì mattina non ci sono più tracce di loro, e le ricerche sono in pieno svolgimento. La comunità si stringe intorno alle famiglie mentre le forze dell’ordine cercano di trovare qualche indizio che possa portare al loro ritrovamento.

Ore di angoscia a Offanengo, nel Cremonese, per la scomparsa di tre ragazze minorenni di cui non si hanno notizie dalla mattinata di lunedì 26 gennaio. Si chiamano Aurora e Asia, entrambe di 12 anni, e con loro si sarebbe allontanata anche una 15enne. L’allarme è scattato quando le famiglie hanno capito che le ragazze non erano mai entrate a scuola. Secondo quanto ricostruito finora, le tre si sarebbero presentate nei pressi della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, ma avrebbero solo simulato l’ingresso per poi allontanarsi insieme verso una destinazione al momento sconosciuta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Le ragazze minorenni scomparse nel Cremasco sono state viste l’ultima volta lunedì mattina.

