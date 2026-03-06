L' Aias di Monza è commissariata ma non cambia nulla per gli utenti e per i dipendenti

L’Aias di Monza, sezione dell’Associazione italiana assistenza spastici, è stata ufficialmente commissariata, anche se questa decisione non ha avuto effetti immediati sui servizi offerti agli utenti e sui dipendenti. L’associazione, attiva da oltre cinquanta anni, rappresenta un punto di riferimento per molte famiglie della zona. La situazione attuale non ha modificato le attività quotidiane dell’organizzazione.

Un sodalizio fiore all'occhiello nella riabilitazione di bambini e adulti che da oltre 50 anni è punto di riferimento per centinaia di famiglie di Monza e Brianza L’Aias di Monza è stata commissariata, ma per gli utenti non cambia nulla. La sezione monzese dell’Associazione italiana assistenza spastici da oltre cinquant’anni è stata (ed è) un importante punto di riferimento per migliaia di famiglie. Una sorta di seconda casa, quella sede di via Lissoni, dove migliaia di bambini (poi diventati adulti) hanno seguito (e seguono) importanti percorsi riabilitativi seguiti da un team di specialisti. Professionisti dotati, non solo di grandi capacità, ma anche di quell’umanità e di quella sensibilità che si respira varcando l’ingresso di via Lissoni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

