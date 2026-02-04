Questa sera si gioca a Modena la sfida tra i padroni di casa e la Sampdoria, valida per la ventitreesima giornata di Serie B 20252026. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali: i modenesi vogliono risalire la classifica, mentre i liguri arrivano con più fiducia dopo un periodo difficile. La partita si preannuncia aperta, con molte sfide tra i giocatori e un pubblico che si aspetta una vittoria importante.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli emiliani sono in cerca di punti per tenere il passo delle big, mentre i blucerchiati sono in fiducia dopo un periodo critico. Modena vs Sampdoria si giocherà sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Braglia. MODENA VS SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I canarini sono in buon momento dopo un periodo nero che pare essere alle spalle. Nelle ultime tre partite sono arrivati 5 punti, frutto di una vittoria e due pareggi, per l’attuale quinto posto a quota 34 punti. Serve però decisamente di più per blindare la posizione che vale l’ingresso nei playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Modena vs Sampdoria, ventitreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Approfondimenti su Modena Sampdoria

La Lazio e il Genoa si preparano a sfidarsi nella ventitreesima giornata di Serie A.

Pisa cerca punti disperatamente contro un Sassuolo più tranquillo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Modena Sampdoria

Argomenti discussi: Modena-Sampdoria: al via la vendita dei tagliandi; Serie B, la classifica aggiornata; Una giornata insieme al Presidente del Modena Carlo Rivetti Streaming | DAZN IT; Sampdoria-Spezia 1-0: risultato finale e highlights.

Verso Modena Sampdoria, scatta la missione Braglia! Una vittoria per spezzare l’incubo trasfertaVerso Modena Sampdoria, la formazione blucerchiata deve sfatare il tabù trasferta contro i Canarini. I dettagli La Sampdoria si prepara alla delicata trasferta di sabato 7 febbraio contro il Modena, ... sampnews24.com

Verso Modena Sampdoria, la gara è in programma nel weekend. Il puntoVerso Modena Sampdoria, sabato andrà in scena il match in trasferta! Il confronto tra le compagini: cosa emerge Chiusa definitivamente la sessione di mercato invernale, la Sampdoria può ora concentrar ... sampnews24.com

MODENA TRASFERTA LIBERA La trasferta di Modena sarà libera e senza restrizioni per i tifosi della Sampdoria. I biglietti a disposizione dei tifosi blucerchiati, oltre 3.000, sono già in vendita al prezzo di 20€. E voi, acquisterete il vostro tagliando S - facebook.com facebook

Pierini alla @sampdoria é un colpaccio clamoroso. Per me un mercato da 7 in pagella. Il Mancio si è fatto valere. Adesso parlerà il campo, però la società bisogna dire che ha mantenuto la parola portando giocatori forti. Tutti a Modena! #Sampdoria x.com