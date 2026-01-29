Empoli-Modena ventiduesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Empoli e Modena si sfidano nella ventiduesima giornata di Serie B. I toscani devono vincere per mantenere vive le speranze di playoff, mentre gli emiliani, dopo un momento difficile, cercano di uscire dalla crisi. La partita si gioca oggi, e l’esito potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre.
Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I toscani hanno bisogno di una vittoria per non dire addio ai playoff, ma di fronte c’è un avversario che si è ritrovato dopo un periodo critico. Empoli-Modena si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15 presso lo stadio Castellani. EMPOLI-MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani si trovano già ad un bivio, alla luce dei cinque punti di ritardo dal Catanzaro ottavo, ultimo posto utile per i playoff. La squadra di Dionisi deve reagire assolutamente dopo due sconfitte consecutive, altrimenti la stagione potrebbe già finire in anticipo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
