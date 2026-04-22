A Monza, il dibattito sul nuovo Piano di Governo del Territorio sta generando tensioni tra i cittadini e le istituzioni. La variante proposta dall’amministrazione ha suscitato numerose polemiche, soprattutto in relazione ai progetti di ampliamento della rete metropolitana e all’uso del suolo. Le discussioni si svolgono principalmente nelle aule del consiglio comunale, dove i rappresentanti politici affrontano le diverse posizioni espresse dalla popolazione.

Il futuro urbanistico di Monza si gioca tra le aule del consiglio comunale, dove la variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) presentata dall’amministrazione Pilotto sta scatenando un acceso dibattito e sociale. Il documento, che punta a ridefinire l’assetto della città di Teodolinda, si trova stretto tra le accuse di inadempienza ambientale rivolte dai comitati e le feroci critiche provenienti da Forza Italia, che parla di rischi per i piccoli proprietari e di una gestione economica poco trasparente. Tra promesse ambientali e nuove infrastrutture: il volto della città di Pilotto. La proposta di modifica al PGT portata avanti dal centrosinistra disegna una trasformazione radicale per il territorio monzese, muovendosi su un binario che cerca di conciliare lo sviluppo infrastrutturale con nuove necessità abitative.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, caos per il nuovo PGT: tra metro e polemiche sul suolo

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