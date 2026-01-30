Il libro bianco 4.0 L’affondo dei comitati | Il Pgt ’salva-Monza’ va a passo di lumaca

Il Coordinamento di 16 comitati cittadini e 4 associazioni torna a criticare il Piano di Governo del territorio di Monza. In una nota, sottolineano che i lavori procedono troppo lentamente e che il progetto sembra fermo a passo di lumaca. Protestano perché non vedono ancora risposte chiare e azioni concrete per affrontare le criticità della città. La questione resta al centro del dibattito locale, mentre i cittadini aspettano segnali più decisi.

Il Coordinamento di 16 comitati cittadini e 4 associazioni mette ancora una volta nero su bianco i problemi di Monza con la versione 4.0 del “ libro bianco ”. Verrà offerta a sindaco, assessori, consiglieri comunali e a chi desidera avere una panoramica sui temi aperti della città. È un corposo documento di 82 pagine che prova a descrivere le trasformazioni di Monza, a poca distanza da una nuova chiamata elettorale, evidenziando criticità e potenzialità, insieme ai bisogni e alle legittime speranze dei residenti. È diviso in due parti. La prima è la fotografia dell’esistente: lo stato dell’arte dell’ urbanistica a Monza e le urgenze dei quartieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il Coordinamento dei comitati di quartiere di Monza ha espresso preoccupazioni riguardo al piano attuativo dell’area dell’ex Buon Pastore, ritenendo che ci siano valutazioni errate nel PGT.

