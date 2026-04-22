Montopoli riaperta la SP 46 | via la frana con 500.000 euro di lavori

A Montopoli di Sabina la strada SP 46 Tancia è stata riaperta dopo i lavori di riparazione causati da una frana. L'intervento ha coinvolto un tratto tra il chilometro 37+000 e il 37+200 ed è stato finanziato con circa 500.000 euro. La strada era stata chiusa temporaneamente per mettere in sicurezza l’area e consentire il ripristino del traffico.

La viabilità nel territorio di Montopoli di Sabina torna alla normalità dopo il ripristino del tratto della SP 46 Tancia tra il chilometro 37+000 e il 37+200. L’intervento, finalizzato a risolvere i problemi di percorribilità causati da una frana, è stato completato venerdì 17 con la riapertura ufficiale al traffico. Dettagli tecnici e gestione dell’emergenza sul versante franoso. Il dissesto che aveva colpito la carreggiata ha richiesto un intervento strutturale immediato, gestito in regime di somma urgenza per garantire la sicurezza stradale. Le risorse impiegate per l’operazione ammontano a 500.000 euro. Per coprire i costi derivanti dalla criticità, la Provincia di Rieti ha presentato alla Regione Lazio la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montopoli, riaperta la SP 46: via la frana con 500.000 euro di lavori Notizie correlate Frana sulla Sp Francesca: strada riaperta a senso unico alternatoE' stata riaperta nel pomeriggio di giovedì 12 marzo a senso unico alternato la Sp5 Francesca in seguito alla frana in località Montecalvoli, tra... Leggi anche: Riaperta la strada di via Sopracornola Nuova dopo i lavori di ripristino post frana Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Riaperta la SP 46 Tancia a Montopoli di Sabina: completati i lavori dopo la frana; Sp 46 riaperta a Montopoli dopo 70 giorni di lavori; Rieti, due alunni della Sisti vincono le regionali di nuoto; Riapertura SP46 nel comune di Montopoli di Sabina. Il presidente Cuneo: Grande responsabilità nel lavoro svolto. Riaperta la SP46 Tancia zona Montopoli di SabinaÈ stata ufficialmente riaperta al transito nella giornata di venerdì 17 la Strada Provinciale 46 Tancia, nel tratto compreso tra il km 37+000 e il km 37+200, nel territorio comunale di Montopoli di ... rietinvetrina.it Montopoli di Sabina, riaperta alla circolazione la Strada provinciale 46 a BocchignanoRIETI - La notizia era nell’aria e soprattutto era attesa con impazienza da qualche tempo: la Strada provinciale 46 tra la località Ferruti e Bocchignano di Montopoli, chiusa ... ilmessaggero.it RIAPERTURA S.P. 46 NEL COMUNE DI MONTOPOLI DI SABINA https://www.sabiniatv.it/riapertura-s-p-46-nel-comune-di-montopoli-di-sabina - facebook.com facebook Riapertura SP46 nel comune di Montopoli di Sabina. Il presidente Cuneo: “Grande responsabilità nel lavoro svolto” x.com