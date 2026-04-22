Una donna di 55 anni residente a Montesarchio sarà sottoposta domani, mercoledì 22 aprile, all’interrogatorio di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Benevento. È accusata di aver perseguitato la famiglia del suo ex partner. L’indagine riguarda comportamenti che sarebbero stati persecutori nei confronti della famiglia coinvolta. La donna è stata arrestata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Una donna di 55 anni residente a Montesarchio affronterà domani mercoledì 22 aprile l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip del Tribunale di Benevento, accusata di aver perseguitato la famiglia del suo ex partner. L’indagine, gestita dalla Procura di Benevento con il supporto dei Carabinieri, riguarda una condotta di stalking protrattasi per cinque anni dopo la conclusione di una relazione extraconiugale, mirando non solo all’uomo ma anche alla moglie e ai suoi due figli minorenni. Le prove video e le testimonianze che hanno portato alla misura cautelare. Il percorso investigativo che ha condotto alla decisione del magistrato si è alimentato grazie a una serie di elementi probatori raccolti dalle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montesarchio, braccialetto per la 55enne che tormentava una famiglia

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