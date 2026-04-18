Sannio perseguita una famiglia | braccialetto elettronico per una 55enne

Una donna di 55 anni è stata portata in custodia con l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico dopo essere stata accusata di atti persecutori nei confronti di una famiglia. Secondo quanto riferito, avrebbe compiuto pedinamenti e comportamenti molesti nei confronti degli altri. La misura restrittiva è stata disposta nel quadro di un procedimento giudiziario in corso. La vicenda si svolge nel territorio del Sannio.

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Stazione di Montesarchio hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa con mantenimento di una distanza minima di 1.000 metri, applicazione del braccialetto elettronico e obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura. Destinataria della misura è una 55enne italiana, residente nel comune caudino, indagata per atti persecutori ai sensi dell’art. 612 bis c.p. ai danni di un intero nucleo familiare composto da marito, moglie e due figli minori. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la donna avrebbe posto in essere condotte reiterate dopo la fine di una relazione extraconiugale con il capofamiglia, avvenuta circa cinque anni fa.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sannio, perseguita una famiglia: braccialetto elettronico per una 55enne Notizie correlate Perseguita e aggredisce l’ex compagna a Bologna: braccialetto elettronico a 30enneBologna, 9 marzo 2026 — Un divieto di avvicinamento all’ex compagna, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Perseguita ex moglie e figlia nel Cilento: arrestato 54enne con braccialetto elettronicoIl provvedimento del Gip del Tribunale di Vallo della Lucania dopo le denunce delle due donne.