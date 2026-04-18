Montesarchio stalking a una famiglia | 55enne con braccialetto

A Montesarchio, una donna di 55 anni è stata sottoposta a un divieto di avvicinamento e a un braccialetto elettronico con l’accusa di aver commesso atti persecutori nei confronti di una famiglia con due minori. La misura restrittiva è stata adottata dopo le segnalazioni di comportamenti molesti e condotte minacciose nei confronti dei componenti della famiglia. La donna rimane sotto osservazione delle autorità competenti.

Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per una 55enne accusata di atti persecutori ai danni di una famiglia con due minori. Misure cautelari stringenti nei confronti di una donna di 55 anni, residente nel comune caudino di Montesarchio, gravemente indiziata del reato di atti persecutori ai danni di un intero nucleo familiare composto da due coniugi e due figli minori. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Montesarchio hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, che dispone il divieto di avvicinamento alle persone offese, il mantenimento di una distanza minima di 1.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Montesarchio, stalking a una famiglia: 55enne con braccialetto Notizie correlate Sannio, perseguita una famiglia: braccialetto elettronico per una 55enneNella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Stazione di Montesarchio hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa... Catania: 57enne con braccialetto per stalking ripetutoUn uomo di 57 anni a Catania è stato sottoposto a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, sostituendo il precedente divieto di... Tutti gli aggiornamenti Montesarchio (BN) – Misura cautelare per stalkingNella giornata di ieri militari del Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona ... irpinia24.it Aggressione a Montesarchio, arrestati altri otto giovaniI carabinieri della compagnia di Montesarchio hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di otto giovani di Benevento, ritenuti coinvolti nel ... rainews.it