Si celebra la Giornata nazionale del Paesaggio con la presentazione del libro di Federico Morini

Nell'ambito delle celebrazioni della Giornata nazionale del Paesaggio, l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena ospita la presentazione del libro di Federico Morini intitolato ‘Molini idraulici in Bassa Romagna’. Il volume si basa sulla documentazione conservata negli Archivi della regione e rappresenta il risultato di una ricerca condotta dall'autore. La presentazione si svolge durante le iniziative dedicate alla giornata.

Federico Morini, da sempre appassionato della civiltà contadina e degli aspetti rurali ad essa connessi, socio dell'Associazione italiana amici dei mulini storici, per cui conduce attività didattiche di molitura di cereali, svolge attività di restauro funzionale di mulini storici, tra i quali quello di Castel dell'Alpe. L'incontro, a ingresso libero e gratuito, sarà arricchito dall'esposizione di documentazione archivistica.

