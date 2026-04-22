Monte Sole sotto il fuoco | i volontari lottano contro il rogo

Nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile, le fiamme hanno raggiunto il Monte Sole, portando all’intervento immediato delle squadre di soccorso in Val Venosta. I volontari sono stati chiamati a intervenire per contenere l’incendio e proteggere l’area. Le operazioni di spegnimento sono state avviate senza perdita di tempo, mentre si monitora la situazione sul posto.

Le fiamme hanno colpito il Monte Sole nel pomeriggio di questo mercoledì 22 aprile, scatenando l’intervento immediato dei soccorsi in Val Venosta. Un incendio boschivo è divampato in un’area caratterizzata da un terreno estremamente difficile da raggiungere, costringendo le squadre di Vigili del Fuoco volontari operanti sul territorio a concentrare tutti gli sforzi per arginare il rogo. L’impatto del rogo e il precedente di Prato allo Stelvio. La gestione dell’emergenza attuale si scontra con la morfologia impervia del versante interessato, dove i mezzi di soccorso devono muoversi con estrema cautela. Le operazioni di contenimento sono guidate dai volontari della zona, impegnati fin dalle prime ore del pomeriggio a contrastare la progressione del fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Sole sotto il fuoco: i volontari lottano contro il rogo 10,000 Years of Sleep — A Dark History Your Body Refuses to Forget Notizie correlate Rieti, fiamme a Borgo Velino: i soccorsi lottano contro il rogoUn rogo ha colpito un’area di vegetazione nel territorio di Borgo Velino, in provincia di Rieti, scatenando l’intervento immediato dei soccorsi nel... Valsesia sotto il fuoco: battaglia aerea per fermare il rogoLe fiamme continuano a divorare il patrimonio boschivo della Valsesia, colpendo duramente le zone di Valbella e Ferrera nel comune di Cravagliana. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Quell’archivio che fa rivivere la memoria di Monte Sole; Val Venosta, incendio a Monte Sole: pompieri al lavoro; Le Terre del Reno spiegate da chi ci vive; Festa della Liberazione 2026: le iniziative e gli appuntamenti a Bologna e provincia. Gaza, a Monte Sole il corteo a sostegno della Global Sumud Flotilla: «Fermiamo questa barbarie»Marzabotto e il parco di Monte Sole sono tornati a colorarsi con le bandiere arcobaleno e della Palestina per la manifestazione, promossa dalla Cgil, Anpi, Libera e molte altre sigle bolognesi a ... corrieredibologna.corriere.it Monte Sole piange Marco Frigerio, morto di infarto in Appennino: Con noi sul sentiero per la paceBOLOGNA – Una morte improvvisa, durante un cammino per la pace che, diretto a Sant’Anna di Stazzema, aveva fatto tappa a Monte Sole. C’è ancora sgomento per il decesso di Marco Frigerio, ingegnere ... bologna.repubblica.it Grosso incendio sul Monte Sole, nel territorio comunale di Silandro: già 9 squadre di vigili del fuoco volontari sul posto, si lavora per contenere le fiamme (video Landesfeuerwehrverband Südtirol) - facebook.com facebook