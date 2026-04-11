Rieti fiamme a Borgo Velino | i soccorsi lottano contro il rogo

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in un’area di vegetazione nel territorio di Borgo Velino, in provincia di Rieti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze di soccorso, che stanno operando per spegnere le fiamme e circoscrivere il rogo. L’intervento è iniziato nel pomeriggio di sabato 11 aprile e prosegue ancora in corso. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sui possibili danni o cause dell’incendio.

Un rogo ha colpito un’area di vegetazione nel territorio di Borgo Velino, in provincia di Rieti, scatenando l’intervento immediato dei soccorsi nel pomeriggio di questo sabato 11 aprile. Le fiamme si sono propagate intorno alle ore 15 lungo la zona di Via Salaria Vecchia 94, interessando un tratto caratterizzato da sterpaglie. I soccorsi sul campo e le operazioni di contenimento. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono giunte tempestivamente sul luogo dell’allarme per gestire lo spegnimento e garantire la messa in sicurezza del perimetro colpito dal fuoco. A supporto della manovra di controllo, i volontari della Protezione Civile di Cittaducale stanno fornendo assistenza logistica fondamentale per impedire che il calore si estenda verso le proprietà limitrofe.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti, fiamme a Borgo Velino: i soccorsi lottano contro il rogo Leggi anche: Fiamme a Sant’Antonio: soccorsi lampo salvano via Einaudi dal rogo Rieti, ritrovato senza vita un uomo lungo il fiume Velino: era scomparso ieri pomeriggioSi sono concluse nel modo più drammatico le operazioni di ricerca dell’uomo di 70 anni scomparso ieri pomeriggio a Rieti.