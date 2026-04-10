Valsesia sotto il fuoco | battaglia aerea per fermare il rogo

Nella Valsesia, le fiamme stanno ancora bruciando vaste aree di bosco nelle località di Valbella e Ferrera, nel comune di Cravagliana. Le autorità hanno inviato mezzi aerei per cercare di contenere l’incendio, che da giorni sta interessando la zona. Sul posto sono presenti anche squadre di vigili del fuoco e volontari, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di sicurezza. La situazione resta critica e sotto osservazione.

Le fiamme continuano a divorare il patrimonio boschivo della Valsesia, colpendo duramente le zone di Valbella e Ferrera nel comune di Cravagliana. Dal pomeriggio di domenica 7 aprile, le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate in un lavoro senza sosta che si è protratto per tutta la notte fino alla giornata di ieri, 9 aprile, con l’obiettivo di arginare il fronte e presidiare le aree colpite. Dispiegamento operativo e mezzi impiegati sul campo. La gestione dell’emergenza vede una coordinazione massiccia tra diverse unità specializzate. Il distaccamento di Varallo ha inviato sul posto una squadra dotata di autobotte e attrezzature specifiche per gli incendi boschivi, affiancata dai volontari del distaccamento di Cravagliana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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