Montalenghe | il leader della FSSPX svela la crisi della Chiesa
Il prossimo sabato 25 aprile, presso il Priorato della Fraternità Sacerdale San Pio X a Montalenghe, si terrà un evento con la partecipazione di don Davide Pagliarani, leader della FSSPX. La presenza del sacerdote è annunciata come parte di un incontro pubblico che si svolgerà nella sede della comunità. L’evento è stato comunicato dalla stessa organizzazione, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sul programma.
Il prossimo sabato 25 aprile, il Priorato della Fraternità Sacerdotale San Pio X situato a Montalenghe ospiterà don Davide Pagliarani. Il Superiore Generale della FSSPX terrà una conferenza focalizzata sulle criticità della Chiesa subito dopo la celebrazione della Santa Messa prevista per le ore 10:30. L'evento nel cuore del Canavese non è una semplice ricorrenza liturgica, ma un momento di forte impatto dottrinale. La figura che guida la Fraternità rappresenta una linea di continuità rigorosa, .🔗 Leggi su Ameve.eu
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